Zahlreiche Opfer bei Busunglück in Nordkorea

Bei einem Busunglück in Nordkorea hat es nach Angaben des chinesischen Außenministeriums zahlreiche chinesische Opfer gegeben. Genaue Angaben machte das Ministerium am Montag nicht. Der staatliche chinesische Rundfunksender CGTN hatte aber zuvor im Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, es seien mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, als ein Bus von einer Brücke gestürzt sei.

Später wurde der Eintrag wieder gelöscht. Das Außenministerium in Peking erklärte, China sei informiert worden, dass sich das Unglück am Sonntagabend ereignet habe. Botschaftsmitarbeiter in Pjöngjang seien zum Unglücksort entsandt worden. Die Straßen in Nordkorea sind in einem überwiegend schlechten Zustand.