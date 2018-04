Zahlreiche Helfer sorgten wieder für saubere Grünflächen

Bludenz. Unter dem Motto „Saubere Umwelt braucht dich!“ fand heuer die alljährliche Landschaftsreinigung im Gemeindegebiet der Stadt Bludenz sowie in der Parzelle Außerbraz statt.

Zahlreiche HelferInnen folgten dabei der Aufforderung. Insgesamt hatten sich 380 TeilnehmerInnen von 23 unterschiedlichen Vereinen und Institutionen an der diesjährigen Landschaftsreinigungsaktion beteiligt. Von den fleißigen und ehrenamtlich tätigen Helfern wurden dabei über 3.700 kg an Abfällen aller Art sowie 300 kg an Alteisen gesammelt, die anschließend fachgerecht entsorgt wurden. Immer wieder werden Abfälle illegal entsorgt. Vor allem Bachläufe, Flußufer und Waldstücke sind davon stark betroffen. Die Flurreinigung ist daher ein wesentlicher Beitrag, um öffentliche Landschaftsflächen nachhaltig sauber zu halten.

„Ich bedanke mich bei allen teilnehmenden Personen recht herzlich, ohne sie wäre so eine Säuberungsaktion gar nicht möglich. Gleichzeitig appelliere ich an die gesamte Bevölkerung, die vorhandenen Abfallkübel zu benutzen und Unrat nicht einfach auf den Boden zu werfen. Die Umwelt unserer Stadt sollte uns allen am Herzen liegen“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer als zuständiger Umweltreferent der Stadt Bludenz.