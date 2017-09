Zahl der Verkehrstoten in Vorarlberg gestiegen

Zwölf Todesopfer und mehr als 2.300 Verletzte, das ist die traurige Opferbilanz der Verkehrsunfälle in Vorarlberg in den ersten neun Monaten wie die vorläufige VCÖ-Unfallbilanz zeigt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs ist die Zahl der Verkehrstoten heuer um fünf gestiegen.

Zuletzt war im Jahr 2014 die Zahl der Verkehrstoten höher als heuer, informiert der VCÖ. In den vergangenen beiden Jahren hatte Vorarlberg die beste Unfallbilanz seit Bestehen der Unfallstatistik.

Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten von 334 auf 309 (vorläufige Daten) zurückgegangen, so der VCÖ. Im Bundesländer-Vergleich weist Vorarlberg trotz des Anstiegs die niedrigste Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen auf.

Rasen, Ablenkung, Unachtsamkeit

Österreichweit waren zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit die Hauptursachen der tödlichen Verkehrsunfälle. „Schnellfahren und Handy am Steuer werden nach wie vor als Kavaliersdelikte gesehen. Dabei reagieren Personen, die mit dem Handy am Ohr telefonieren, so schlechte wie Alkolenker mit 0,8 Promille. Im Straßenverkehr kann jeder Bruchteil einer Sekunde darüber entscheiden, ob es zu einem Unfall kommt oder nicht“, betont VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Derzeit beträgt die Strafe für Handy am Steuer in Österreich nur 50 Euro – was in keinem Verhältnis zu den möglichen schwerwiegenden Folgen steht.

Öffentliche Verkehrsmittel retten Menschenleben

Neben klassischen Verkehrssicherheitsmaßnahmen, wie mehr Kontrollen, Bewusstseinsarbeit und höhere Strafen, braucht es auch verstärkt präventive Maßnahmen. „Wer mit dem Auto fährt hat ein vielfach höheres Unfallrisiko als mit Bahn oder Bus. So wie Discobusse Menschenleben retten, wird mit dem verstärkten Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel die Verkehrssicherheit erhöht. Insgesamt erhöht ein klimaverträgliches Mobilitätsverhalten auch die Verkehrssicherheit“, stellt VCÖ-Sprecher Gratzer fest.

Nötig sind verstärkte Maßnahmen, die zum Umstieg vom Auto auf Bahn, Bus und Fahrrad sowie bei sehr kurzen Strecken auf das zu Gehen motivieren.

(red)