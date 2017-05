Zahl der Unwetter-Toten in Sri Lanka auf fast 150 gestiegen

Aufräumarbeiten, Chaos und Angst vor Seuchen - © APA (AFP)

Nach den schweren Monsun-Unwettern in Sri Lanka ist die Zahl der Toten am Sonntag auf mindesten 146 gestiegen. Mehr als hundert weitere Menschen werden vermisst, teilte der Katastrophenschutz mit. Das Militär des asiatischen Landes weitete seine Such- und Rettungsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten aus. Das Nachbarland Indien schickte erste Hilfsgüter.