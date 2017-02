Zahl der türkischen Asylwerber in Österreich unverändert

Türkei-Putschversuch wirkte sich in Österreich nicht aus - © APA (dpa)

Während seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei deutlich mehr Türken in Deutschland um Asyl ansuchen, ist die Zahl der türkischen Asylanträge in Österreich unverändert. Hierzulande gebe es “keine signifikante Veränderung”, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck am Samstag gegenüber der APA. Die Zahl liege bei durchschnittlich 30 Anträgen pro Monat.