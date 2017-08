Zahl der Toten nach Zugsunglück in Ägypten auf 49 gestiegen

Schwerstes Zugsunglück seit fünf Jahren in Ägypten - © APA (AFP)

Nach dem schwersten Zugsunglück in Ägypten seit Jahren ist die Zahl der Todesopfer dem Staatsfernsehen zufolge auf 49 gestiegen. 123 Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender am Samstag. Einer der beteiligten Lokführer habe sich gestellt und sei in Polizeigewahrsam genommen worden, schrieb die staatliche Zeitung Al-Ahram.