Zahl der Toten nach Wohnhausbrand in New York stieg auf 13

Eine Woche nach dem verheerenden Wohnhausbrand in New York ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen.

Ein 27-jähriger Mann sei am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen, erklärte die Polizei. Auch seine Frau und seine beiden kleinen Töchter waren in dem Feuer gestorben. Das Haus im New Yorker Stadtteil Bronx war am Donnerstag vergangener Woche in Flammen aufgegangen.