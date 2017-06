Zahl der Toten nach Waldbrand in Portugal auf 64 gestiegen

Einige betroffene Dörfer konnten nicht erreicht werden - © APA (AFP)

Bei einem der schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Portugals ist die Zahl der Todesopfer auf 64 gestiegen. Das teilte die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa am Montagabend mit. Noch immer waren Hunderte Rettungskräfte in der Region Pedrogao Grande im Einsatz. Einige betroffene Dörfer konnten wegen der Flammen zunächst nicht erreicht werden, weshalb mit weiteren Opfern gerechnet wurde.