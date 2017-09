Bewaffnete mit Sprengstoffwesten hatten am Donnerstag in der Nähe von Al-Nasirija ein Restaurant an einer Schnellstraße angegriffen und laut Medienberichten wahllos auf Gäste geschossen. Später explodierte an einem nahe gelegenen Kontrollpunkt ein Fahrzeug. Die sunnitische IS-Terrormiliz reklamierte die Angriffe für sich. Der vor allem von Schiiten bewohnte Süden des Irak gilt eigentlich als stabil.

(APA/dpa)