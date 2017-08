Zahl der Toten nach Angriff auf Moschee in Kabul gestiegen

Ein Angreifer hatte sich nach Angaben der Polizei während des traditionellen Freitagsgebetes am Eingang der mit schiitischen Gläubigen voll besetzten Imam-Zaman-Moschee in die Luft gesprengt. Der zweite Attentäter sei im Verlauf eines mehr als fünf Stunden langen Einsatzes von Sicherheitskräften erschossen worden.

Die Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS) reklamierte die Tat über sein Sprachrohr Amaq für sich. Der IS wird von strenggläubigen Sunniten unterstützt, die Schiiten als Abtrünnige vom wahren Glauben ächten.

Anders als in vielen muslimischen Ländern gibt es in Afghanistan keine Geschichte blutiger Fehden zwischen Sunniten und Schiiten. Aber der IS greift seit seinem Aufkommen in Afghanistan Anfang 2015 vermehrt Versammlungen von Angehörigen der mehrheitlich schiitischen Minderheit der Hasara oder deren Moscheen an.

(APA/dpa)