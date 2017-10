Ein Selbstmordattentäter hatte sich vergangenen Samstag in einem Lastwagen an einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte in Mogadischu in die Luft gesprengt. Etliche Fahrzeuge standen an der Kreuzung. Die somalische Regierung hat die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab für den Anschlag verantwortlich gemacht. Die sunnitischen Extremisten haben sich jedoch zunächst nicht zu der Attacke bekannt.

(APA/dpa)