Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Mexiko weiter gestiegen

Allein in Mexiko-Stadt kamen 192 Menschen ums Leben - © APA (AFP)

Eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 331 gestiegen. Allein in Mexiko-Stadt seien 192 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Leiter des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, am Dienstag mit. Auch in den benachbarten Bundesstaaten Morelos und Puebla wurden Dutzende Menschen getötet.