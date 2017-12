Zahl der syrischen Flüchtlinge im Libanon unter einer Mio.

Erstmals seit mehr als drei Jahren ist die Zahl der syrischen Flüchtlinge im Libanon nach UNO-Angaben auf unter eine Million gesunken. Ende November seien 997.905 syrische Flüchtlinge im Libanon registriert gewesen, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag mit. Gründe für den Rückgang sind der Umzug von Flüchtlingen in Drittländer, die Rückkehr nach Syrien sowie Todesfälle.

Seit dem Beginn der Kämpfe in Syrien sind mehr als fünf Millionen Menschen vor allem in die Nachbarländer Libanon, Jordanien und Türkei geflohen. Der kleine Libanon mit seinen nur vier Millionen Einwohnern war durch die hohe Zahl der Zuwanderer besonders belastet. Mehr als die Hälfte der im Libanon lebenden Syrer lebt in großer Armut, viele wohnen in Zelten oder unfertigen Häusern. Die Forderungen nach einer Rückkehr der Syrer in ihre Heimat wurden zuletzt lauter.