Zahl der Schüler sinkt, Zahl der Lehrer steigt

Die Zahl der Schüler in Österreich ist seit 1990 um rund 14.000 Kinder und Jugendliche bzw. ein Prozent gesunken.

Am deutlichsten ist diese Entwicklung an den Volksschulen: Dort verringerte sich die Zahl der Schüler zwischen 1990 und 2016 von 371.971 auf 335.854. Das sind rund 36.000 Kinder bzw. zehn Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Lehrer um 5.700 Personen bzw. 19 Prozent auf 35.120 (jeweils inklusive Karenzen).

An den Berufsschulen ist die Entwicklung ähnlich: Die Zahl der Berufsschüler sank seit 1990 um rund 23 Prozent von 150.000 auf 115.000, im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Berufsschullehrer von 4.530 auf 4.836 (plus sieben Prozent).

An den früheren Hauptschulen bzw. heutigen Neuen Mittelschulen (NMS) gab es sowohl einen Rückgang der Schüler als auch der Lehrer – wobei letzterer aber geringer ausfiel. 1990 gab es an den Hauptschulen noch 239.000 Schüler, 2016 waren es an den NMS bzw. den letzten verbliebenen Hauptschulen nur mehr 209.000. Das entspricht einem Rückgang von zwölf Prozent. Die Zahl der Lehrer sank von 32.900 auf 30.400 (minus sieben Prozent).

An den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) zeigt sich ein anderes Bild: Dort hielt der Zuwachs an Schülern von 166.000 auf 217.000 sowie der Anstieg bei den Lehrerzahlen von 18.300 auf 23.200 mit einem Plus von jeweils 30 Prozent einander in etwa die Waage.