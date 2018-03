Zahl der Ölheizungen in Österreich gesunken

Die Zahl der Ölheizungen in Österreich ist innerhalb von zehn Jahren um ein Drittel von 900.000 auf 600.000 gesunken, wie aus dem jüngsten Jahresrückblick der Energieagentur hervorgeht. Heizöl verteuerte sich 2017 mit +12,3 Prozent von allen Energieträgern am stärksten. Damit musste ein Haushalt für eine 3.000-Liter-Tankfüllung im Schnitt 2.062 Euro bezahlen, um 222 Euro mehr als 2016.

Zu den Ölheizungen verweist die Energieagentur auf die Hauptwohnsitz-Daten von 2015/16. Vor allem in den westlichen Bundesländern, in denen Ölheizungen früher prominent vertreten waren, gab es gegenüber 2005/06 und erst recht im Vergleich zu 2003/04 einen deutlichen Rückgang. Wurde 2003 noch in rund jedem zweiten Haushalt in Tirol und Vorarlberg eine Ölheizung verwendet, ging dieser Anteil auf rund ein Viertel (Vorarlberg) bzw. ein knappes Drittel (Tirol) zurück. Geringer fällt laut Energieagentur der Unterschied im Süden und Osten des Landes aus, wobei in der Bundeshauptstadt Wien der Anteil an Ölheizungen in Hauptwohnsitzen mit drei Prozent kaum mehr eine Rolle spiele – Mitte vergangenen Jahrzehnts waren es in Wien noch 6,6 Prozent, 2003/04 sogar 9,9 Prozent. Zuletzt den höchsten Ölheizungsanteil gab es 2015/16 mit 34,5 Prozent in Tirol, gefolgt von 30,7 Prozent in Kärnten.