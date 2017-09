Zahl der Erdbeben-Toten in Mexiko auf 90 gestiegen

71 Tote alleine im Bundesstaat Oaxaca - © APA (AFP)

Die Zahl der Toten des Erdbebens in Mexiko ist auf mindestens 90 gestiegen. Allein im am schwersten betroffenen Bundesstaat Oaxaca seien 71 Menschen ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der Zivilschutzbehörde in der Nacht auf Sonntag. Hinzu kommen lokalen Behörden zufolge mindestens 15 Menschen im Bundesstaat Chiapas und weitere vier in Tabasco. Am Wochenende dauerten die Aufräumarbeiten an.