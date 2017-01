Zahl der Entscheidungen im Asylverfahren stieg stark

48 Prozent der Fälle wurden positiv entschieden - © APA (dpa)

Die Zahl der Entscheidungen im Asylverfahren ist im Vorjahr stark gestiegen und zwar auf 57.439 in der Erstinstanz, teilte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl mit. In 48 Prozent der Fälle gab es positive Entscheidungen, also entweder Asyl oder subsidiären Schutz. Österreich verlassen haben im Vorjahr 10.677 Flüchtlinge – dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 8.355 des Jahres 2015.