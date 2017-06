Zahl der Blitze derzeit überdurchschnittlich hoch

Die ALDIS-Auswertung für 2017 zählte insgesamt sogar rund 281.000 Blitze, denn bei den 39.000 handelte es sich um Wolke-Erde-Blitze, also Blitzeinschläge. Damit liege 2017 derzeit ziemlich genau im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ein Trend zu mehr Gewittern lässt sich nicht ausmachen. Das lasse sich mit den Blitzzahlen nicht eindeutig sagen, erklärte ALDIS-Experte Gerhard Diendorfer: “Wir sind zwar bereits im 26. Jahr der Blitzmessung, das ist aber für eine statistisch signifikante klimatologische Auswertung noch immer nicht genug. Außerdem wurden die Messsysteme seit 1992 ständig verbessert und erweitert, dadurch lassen sich nicht alle Jahre einwandfrei miteinander vergleichen. Internationale Studien mit Klimamodellen gehen aber davon aus, dass bei einer weltweiten Temperaturerhöhung von einem Grad Celsius die Blitzhäufigkeit um fünf bis zehn Prozent steigt. Einfach gesagt: Wird die Atmosphäre wärmer, gibt es auch mehr Gewitter.”

Dass die Blitze in diesem Jahr bisher in Summe nicht rekordverdächtig sind, zeigt die Statistik: So wurden etwa im Juli 2012 binnen zwölf Stunden 22.000 Blitze gezählt. Trotzdem gehören Teile Österreichs, nämlich die Bundesländer Steiermark und auch Kärnten, insgesamt zu den Regionen mit den meisten Blitzen in Europa. Hier herrschen durch die südliche Lage und die Nähe zur Adria oft ideale Voraussetzungen für Gewitter: Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit. Das zeigt auch die bisherige ALDIS-Jahresstatistik, wo die Steiermark mit knapp über 10.000 von den 39.000 österreichweit der eindeutige “Blitzsieger” unter den Bundesländern ist.

Eine ALDIS-Auswertung der Bezirke mit der höchsten Blitzdichte (Zeitraum 2010 bis 2016) zeigt gleich sechs steirische Bezirke an der Spitze, wobei Weiz mit über drei Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer und Jahr den ersten Platz einnimmt. Am wenigsten blitzt es aufgrund der dortigen Bedingungen in Westösterreich, wo die Bezirke mit den wenigsten Entladungen Feldkirch und Bludenz sind (0,7 und 0,8 Entladungen pro Quadratkilometer und Jahr). Auch der Nordosten Österreichs ist im Vergleich zu den südlicheren Regionen blitzarm.

Die Zahl der Blitze in Österreich schwankt dabei insgesamt von Jahr zu Jahr stark und liegt meist zwischen 100.000 und 200.000 Blitzeinschlägen in den Boden (Flashes) pro Jahr. Rechnet man auch die Wolke-Wolke-Blitze dazu, blitzt es in Österreich pro Jahr durchschnittlich zwischen 700.000 und 800.000 Mal, berichtete ALDIS.

