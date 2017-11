Zahl der Autos wuchs seit 2005 schneller als die Bevölkerung

Die Zahl der Autos hat in Österreich laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) seit 2005 um 740.000 auf 4,9 Millionen Pkw zugenommen. Dieser Zuwachs war um 40 Prozent größer als die Bevölkerungszunahme. Während 1990 im Schnitt in 100 Pkw noch 140 Personen saßen, sind es heute nur noch 115 Personen. Durchschnittlich seien Autos pro Tag nur eine Stunde unterwegs, 23 Stunden stehen sie auf einem Parkplatz.

Der Verkehrsclub sieht daher ein großes Potenzial für Carsharing und fordert für Österreich ein Carsharing-Gesetz nach deutschem Vorbild. Dabei gehe es darum, bundesweit eine einheitliche Grundlage zu schaffen, damit reservierte Stellplätze im öffentlichen Straßenraum für Carsharing eingerichtet werden können, so der VCÖ am Freitag in einer Aussendung. Das deutsche Carsharing-Gesetz sehe zudem die Möglichkeit vor, Ermäßigungen oder Befreiungen von Parkgebühren für Carsharing-Fahrzeuge zu gewähren.