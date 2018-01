Zagreb sicherte sich letztes EBEL-Play-off-Fix-Ticket

Medvescak Zagreb hat sich das sechste und letzte nach dem Grunddurchgang zu vergebende Fix-Ticket für das Play-off der Erste Bank Eishockey Liga gesichert. Die Kroaten schafften dies am Sonntag in der 44. Runde bei Schlusslicht Znojmo mit einem 5:2-Sieg aus eigener Kraft. Der Dornbirner EC und HCB Südtirol gingen vorerst leer aus, sie müssen über die Qualifikationsrunde ihr Glück versuchen.

Für die dort am Ende nach den zehn Partien zwei besten Teams gibt es auch noch Play-off-Tickets. Für die Top-Sechs-Mannschaften geht es in der Pick-Round um eine bessere Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Die ersten vier Teams dürfen sich danach der Reihe nach ihre Play-off-Gegner aussuchen. Vorerst die besten Karten für Rang eins haben die Vienna Capitals. Der Grunddurchgangssieger siegte gegen den VSV klar 6:1 und nimmt sechs Bonuspunkte in den weiteren Saisonverlauf mit.