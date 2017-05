Zäher Beginn für Wiesberger bei “Players” – Garcia mit Ass

Durchwachsener Start für den Burgenländer - © APA (AFP/Getty)

Bernd Wiesberger tut sich auf US-Boden weiterhin schwer. Bei der mit 10,5 Mio. Dollar dotierten “Players Championship” in Ponte Vedra Beach kam der Österreicher am Donnerstag (Ortszeit) über eine 75er-Runde und Platz 109 nicht hinaus. Mit acht Schlägen Rückstand auf die führenden William McGirt und MacKenzie Hughes benötigt Wiesberger in Runde zwei eine Glanzleistung, um den Cut noch zu schaffen.