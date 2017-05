YouTube-Star “Bibi”: Mein Song muss nicht jedem gefallen

“Es ist auf jeden Fall nicht mehr normal, wie viel Aufmerksamkeit dieses Lied bekommen hat”, sagte sie am Sonntag in einem Video auf der Internet-Plattform.

Der YouTube-Star, dessen Kanal “BibisBeautyPalace” 4,5 Millionen Menschen abonniert haben, hatte am Freitag das Musikvideo zu ihrer ersten Single “How it is (wap bap … )” veröffentlicht. Der Clip wurde bis Montag in der Früh bereits rund 22 Millionen Mal aufgerufen, rund 1,5 Millionen drückten den “Dislike”-Button – sie mochten den Song offenbar überhaupt nicht. So eine negative Resonanz haben nur wenige Clips.

“Nur weil mir der Song gefällt, heißt es nicht, dass jedem anderen der Song auch gefallen muss. Und hey, jeder kann das Video bewerten oder den Song bewerten, wie er möchte”, sagte “Bibi” in ihrem neuen Video. Normalerweise gibt die 24-Jährige auf ihrem Kanal Schmink- und Beautytipps.