Der Anwalt des Barbesitzers kündigte Widerspruch gegen die Gerichtsentscheidung an. Vorerst habe man sich jedoch an das Verbot gehalten und den Namen “Yoko” überklebt. Die nunmehrige “Mono Bar” ist allerdings seit dem vergangenen Wochenende geschlossen. Grund hierfür sei nicht Yoko Ono, wie der Anwalt erklärte, sondern ein jahrelanger Streit zwischen dem Betreiber und dem Vermieter, in dessen Folge der Mietvertrag gekündigt wurde.

(APA/dpa)