Yellen verlässt US-Notenbank Fed 2018 komplett

US-Zentralbankchefin Janet Yellen räumt nach der für Februar 2018 vorgesehenen Wachablöse an der Spitze der Federal Reserve (Fed) komplett das Feld und verzichtet auf einen Direktorenposten. Sie eröffnet mit der am Montag bekanntgemachten Entscheidung Präsident Donald Trump damit die Möglichkeit, die Führungsriege der mächtigsten Notenbank der Welt personell noch stärker zu prägen.

Yellen sitzt seit 2010 in diesem Gremium und hätte somit theoretisch bis 2024 ihren Direktorenplatz behalten können, auch wenn ihr vierjähriges Mandat als Fed-Chefin Anfang Februar abläuft. Doch die 71-jährige Ökonomin will nun einen Schlussstrich ziehen: Sie folge der bisher üblichen Praxis und werde als Direktoriumsmitglied zurücktreten, wenn Powell vereidigt sei, schrieb sie an Trump. Bis dahin werde sie alles für einen reibungslosen Übergang tun. Zugleich zog sie eine positive Bilanz ihrer Zeit im Direktorium und verwies darauf, dass in diesem Jahrzehnt unter dem Strich 17 Millionen Jobs in den USA entstanden seien und sich die Wirtschaftslage nach den Rezessionsjahren “beträchtlich verbessert” habe.