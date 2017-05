Yahoo verweigert deutschem Amt Auskunft zu Datendiebstahl

Eine Milliarde Nutzerdaten wurden gestohlen - © APA

Der US-Internetkonzern Yahoo verweigert dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Auskünfte zu Ausmaß und Gegenmaßnahmen zu dem riesigen Datendiebstahl, der im Dezember bekannt geworden war. Yahoo habe sich “wenig kooperativ” gezeigt und dem BSI “jede Auskunft” zu dem Vorfall verweigert, teilte die Behörde in Bonn am Donnerstag mit.