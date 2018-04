Xi Jinping verspricht geringere Zölle und größere Öffnung

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine weitere Öffnung der Wirtschaft seines Landes versprochen. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen brach am Dienstag in einer Rede beim Boao-Forum auf der chinesischen Tropeninsel Hainan eine Lanze für wirtschaftliche "Offenheit und Innovation" ganz im Sinne seines Gastgebers.

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts mit den USA stellte Präsident Xi am Dienstag in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Boao in Südchina, an dem auch der auf Staatsbesuch in China befindliche Van der Bellen eine Rede hielt, geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht.