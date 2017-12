Xi Jinping sichert sich Kommando über Chinas Elite-Polizei

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zieht die uneingeschränkte Macht über alle Sicherheitskräfte des Landes an sich. Mit 1. Jänner sichert sich die Militärkommission der Partei unter seinem Vorsitz das alleinige Kommando über die "Bewaffnete Polizei" (Wujing) genannten paramilitärischen Elitetruppen, die als "Wächter des kommunistischen Systems" fungieren.

Der “starke Mann Chinas” erweitert damit seine Befugnisse und die der Partei. Er schwächt gleichwohl die Regierung, die sich das Kommando bisher mit der Militärkommission geteilt hatte. Seit seinem Amtsantritt 2012 hatte Xi Jinping schon andere Regierungsaufgaben in Arbeitsgruppen der Partei unter seiner Führung verlagert.

Künftig werde die Truppe “keine Anweisungen mehr vom Staatsrat annehmen”, berichteten Staatsmedien am Donnerstag unter Hinweis auf das Kabinett von Li Keqiang, der als Premier deutlich an Einfluss verloren hat. Das Parteiorgan “Volkszeitung” sprach von einer “bedeutenden politischen Entscheidung”. Damit werde das “absolute Kommando der Partei” gestärkt. Auch sichere der Schritt “die Stabilität und das Wohlergehen von Partei und Nation”.

“Er ist der höchste Führer, der alles anführt”, sagte der kritische Historiker Zhang Lifan. “Er ist die Verkörperung der Partei.” Xi Jinping “muss alle Gewehre in der Hand halten, sonst fühlt er sich nicht sicher”, meinte Zhang Lifan in Anlehnung an den berühmten Ausspruch des Revolutionärs und Staatsgründers Mao Tsetung: “Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.”