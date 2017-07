“X-te Kehrtwende”: Italien irritiert über Kurz-Aussagen

Europa-Staatssekretär Sandro Gozi: Kurz-Aussagen wie "Déjà-vu" - © APA (AFP/Archiv)

Die italienische Regierung hat sich über die jüngsten Äußerungen von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beim EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel irritiert gezeigt. “Es wäre mühsam für uns, jede Woche auf die x-te Kehrtwende reagieren zu müssen”, erklärte der Staatssekretär für Europa-Fragen, Sandro Gozi, am Montagabend laut Medienangaben.