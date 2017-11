Wydra nach Prödl-Ausfall für ÖFB-Team nachnominiert

Österreichs Fußball-Teamverteidiger Sebastian Prödl muss nach seiner im WM-Qualifikationsspiel gegen Wales erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel weiter auf sein Comeback warten. Der 30-jährige Steirer steht der Nationalmannschaft für das Trainingslager in Spanien und das freundschaftliche Länderspiel gegen Uruguay am 14. November nicht zur Verfügung, teilte der ÖFB am Sonntagvormittag mit.

“Ich habe gehofft, dass ich dabei sein kann. Leider ist es sich nicht ausgegangen”, wurde Watford-Legionär Prödl, der zuletzt wieder Schmerzen verspürte, zitiert. Für den Innenverteidiger hat Neo-Teamchef Franco Foda Dominik Wydra (FC Erzgebirge Aue) nachnominiert.