WWF will Ende von fossilen Antrieben ab 2025

Für eine "echte Mobilitätswende" zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens hat der WWF am Freitag konkrete Kriterien präsentiert. "Die Neuzulassung von fossil betriebenen Pkw und Klein-Lkw sollte ab dem Jahr 2025 gestoppt werden", sagte WWF-Klimasprecher Karl Schellmann bei einer Pressekonferenz in Wien. Er forderte auch eine "ökosoziale Steuerreform", mehr Rad- und Gehwege sowie Öffis.

“Wir brauchen eine ganz grundlegende Wende im Mobilitätsbereich”, betonte Schellman. Die Gesamtkilometerleistung pro Person müsse reduziert, der fossile Verkehr ersetzt und “die verbleibende Mobilität, die wir brauchen”, verändert – also elektrifiziert – werden. 60 Prozent aller Energieeinsparungsmaßnahmen seien im Verkehrssektor zu finden. “Der Klimawandel hat in Wirklichkeit erst begonnen”, warnte Schellmann.

Passend zu den WWF-Forderungen gab Eurostat am Freitag die Veränderungen bei den CO2-Emissionen in der EU bekannt. Sie sind 2017 gegenüber 2016 um 1,8 Prozent gestiegen. Den höchsten Anstieg gab es in Malta (+12,8 Prozent), während in Finnland die Kohlendioxidemissionen um 5,9 Prozent zurückgingen. Österreich lag mit einer Steigerung von 3,0 Prozent im Mittelfeld.