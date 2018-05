W&W zu Gast bei der Revolte-Oma

Nach den Enthüllungen um ihre Vergangenheit war es lange still um „Revolte-Oma“ Gertraud Burtscher. Da sie nun einen Hungerstreik plant, hat W&W mit ihr und mit Historikern gesprochen.

NDP-Mitgliedschaft

Die Initiative von Burtscher bekam nach Bekanntwerden ihrer Mitgliedschaft in der Nationaldemokratischen Partei (NDP), die 1988 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung behördlich aufgelöst wurde, einen argen Dämpfer. Es lässt sich nachweisen, dass sie unter ihrem damaligen Namen Gertraud Orlich den Wahlkampf des Parteigründers Norbert Burger sehr aktiv unterstützte und auch in einschlägigen Publikationen Texte veröffentlichte, so etwa im NDP-Organ „Klartext – Zeitung für Nationale Politik“. Historiker Meinrad Pichler erinnert sich: „Ich habe Frau Burtscher nur in den 80er-Jahren einmal im Wahlkampf für Norbert Burger erlebt – das war unerfreulich, weil sie damals durchwegs rechtsradikale Positionen vertreten hat.“ Ihr wichtigstes Anliegen dabei sei immer gewesen, dass die Partei sich gegen Abtreibung stark macht: „Lange Zeit war man der Meinung, daß dies keine Rolle spielt, da das Defizit an eigenen Geburten durch Ausländer ausgeglichen werden kann. Zahlenmäßig ist dies schon möglich, nur muß man sich die Konsequenzen vor Augen halten. Die Vorarlberger waren immer sehr stolz auf ihr Alemannentum. Die Nachkommen der Türken und Jugoslawen sind aber keine Alemannen“, schrieb sie 1982, zitiert aus Franz Valandro: „Rechtsextremismus in Vorarlberg nach 1945“. Der Autor kommentiert diese Passage wie folgt: „In dieser Aussage werden eine diffuse Ausländerfeindlichkeit und eine biologisch motivierte Anti-Abtreibungsfeindlichkeit in einen kausalen Zusammenhang gebracht.“ Im Gespräch mit W&W sagt Burtscher: „Ist das falsch? Ich denke auch heute noch so, aber das ist mir nicht mehr wichtig. Mittlerweile sehen das aber viele aktuelle Politiker genau so. Ich war nicht böse auf die Ausländer, sondern wollte nur verhindern, dass sie als Billigarbeitskräfte ins Land geholt werden. Das wurde mir fälschlicherweise als Fremdenhass ausgelegt“, und fügt hinzu: „Nach so vielen Jahren streite ich nichts ab, ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Es ist so lange her, aber es kann schon sein, dass ich mal irgendetwas geschrieben habe. In der Zeit, in der ich dabei war, ist nach meinem Wissen aber nichts Verbotenes geschehen. Hätte ich etwas von Antisemitismus oder Wiederbetätigung mitbekommen, wäre ich sofort ausgetreten.“