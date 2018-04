Wut-Video: "Bulle von Tölz"-Star rechnet mit "Frust-Weibern" ab!

Schauspielerin Katerina Jacob, auch bekannt als TV-Krimi-Kommissarien "Der Bulle von Tölz ", rastet auf ihrer Facebook-Seite komplett aus.

“Verpisst euch von meiner Freundesliste”, “Ihr seid komplett humorlos…”, beschimpft die 60-Jährige ihre Facebook-Fans. Die Vorgeschichte dazu: Vor einigen Tagen hat Jacob auf ihrer Facebook-Seite ein Video geteilt, in dem eine dicke Frau tanzend in Flip-Flops und Taucherbrille zu sehen ist. Unter diesem Video hagelte es zahlreiche negative Kommentare. Diese lassen Jacob total ausrasten. Sie postet ein Video, in dem sie ihrem Ärger Luft macht: Sie rechnet schonungslos mit diesen “Frust-Weibern” ab.