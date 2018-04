Wunsch-Torjäger Vallerand stürmt für EHC Lustenau

Der EHC Alge Elastic Lustenau gibt die Verpflichtung des Stürmers Marc-Olivier Vallerand bekannt. Der 28-jährige Flügelstürmer soll in der nächsten Saison für die notwendigen Tore bei den Stickern sorgen.

Vallerand spielte in der abgelaufenen Saison bei Coventry Blaze in der höchsten englischen Liga und erzielte in 48 Spielen 34 Tore sowie 31 Assists. Mit dieser Statistik war er der Top-Scorer der Liga und wurde als punktebester Spieler ausgezeichnet.