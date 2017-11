Wundervoller Gesang für eine friedliche Welt

Zum Start der dreiteiligen Konzertreihe „What a wonderful world?!“ lud das Nofler Chörle in die Pfarrkirche Nofels ein. Die Gäste in der voll besetzten Kirche erlebten eine mitreißende Premiere, die ein Zeichen gegen Kriege und Ungerechtigkeit setzte.

FELDKIRCH Gleich zu Beginn regte der Chor zum Nachdenken über die drängendsten Fragen an: Wie kann den Kindern eine Welt übergeben werden, in der die Natur nicht vergiftet ist? Ist es wirklich notwendig, immer mehr Reichtum auf Kosten anderer anzuhäufen? Wie kann eine Welt ohne Krieg und Gewalt geschaffen werden? Was kann der einzelne tun?