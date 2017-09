„Wundervolle Vorratsküche eingemacht“

Weiler/ Zahlreiche Freundinnen, Kochbegeisterte und Verwandte kamen am vergangenen Mittwoch, um das dritte Buch von Ulrike Hagen kennenzulernen und vor Ort Kostproben zu probieren. Nach den beiden Kochbüchern „Köstlichkeiten – Genussvoll durch das ganze Jahr“ und „Kochen aus Leidenschaft“ ist ab sofort die dritte Ausgabe „Eingemacht – wundervolle Vorratsküche“ auf dem Markt. Verlegerin Anita Winkler vom Löwenzahnverlag hob in der Begrüßung fünf Pluspunkte des neuen Buches hervor. Das neue Kochbuch sei keine gewöhnliche Rezeptesammlung, sondern eher eine kulinarische Weltreise, man finde unzählige Anwendungsmöglichkeiten und Verwendungsvorschläge, daneben auch Klassiker wie Erdbeer- oder Marillenmarmelade. Außerdem sei die Neuerscheinung von Ulrike Hagen ein optischer Augenschmaus – die Köstlichkeiten wurden durch die Fotos von Alex Bayer liebevoll in Szene gesetzt. Insgesamt ein ideales Geschenk mit Lieblingsrezepten der Autorin und vielen Tipps und Tricks.

