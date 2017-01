Wunderland feierte mit Teddy Eddy

Rankweil. Auf Einladung von Karin Ehrentraut, Geschäftsführerin des Kinderfachgeschäfts Wunderland, fanden sich zur Ein-Jahr-Feier viele kleine und große Besucher ein, die gespannt den Auftritt von Ingrid Hofer (40) erwarteten. Mit ihren “Teddy Eddy” Geschichten und Liedern hat die Lustenauerin schon viele verzaubert und konnte auch das Publikum im Wunderland begeistern. Die aufmerksamen Zuhörer fieberten bei den Erzählungen der dreifachen Mutter mit, erfreuten sich an den humorvollen Liedern und ließen sich sogar zum Mittanzen animieren.

Kreativität wird unterstützt

Wunderland öffnete vor einem Jahr seine Pforten im Gewerbepark und hat sich in kürzester Zeit zu einem der Topgeschäfte etabliert, wenn es um Kindermode, Spielwaren und überhaupt alles rund um das Thema Baby und Kind geht. Die Geschäftsführerin unterstützt außerdem kreative Frauen aus dem Land und bietet deren Produkte in ihrem Laden an. Natürlich ist auch die CD von Ingrid Hofer „Teddy Eddy, Achtung! Fertig! Los!“ sowie „Teddy Eddy“ als Plüschbär im Wunderland erhältlich.