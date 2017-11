Wunderbarer Auftritt des Ensembles „Kunst auf Rädern“ im Jesuheim

Lochau. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ war die Künstlergruppe des Vereines „Kunst auf Rädern“ auch in diesem Jahr wieder im Pflegeheim Jesuheim in Lochau zu Gast. Und der Konzertnachmittag wurde einmal mehr zum stimmungsvollen Erlebnis.

In der Besetzung mit der Vorarlbergerin Doris Drechsel (Sopran), Anton Graner (Bariton), Herbert Fischerauer (Tenor) und Pavel Singer am Klavier begeisterten die namhaften Künstler von ersten österreichischen Bühnen mit bekannten Melodien, vom Volkslied über den Schlager bis hin zur Operette, die Heimbewohner, Angehörige und Freunde des Hauses.