Wr. Neustadt nach Salihi-Doppelpack weiter Erste-Liga-Spitze

Dank der Treffer von Hamdi Salihi blieb Wiener Neustadt an der Tabellenspitze - © APA

Wiener Neustadt hat in der Fußball-Erste-Liga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Hamdi Salihi schoss den Tabellenführer am Freitag in der neunten Runde mit einem Doppelpack zum 2:0-Erfolg über den FC Liefering. Erster Verfolger bleibt mit vier Punkten Rückstand Hartberg, das bei Austria Lustenau 2:1 gewann.