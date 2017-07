Wr. Krankenanstaltenverbund wird Anstalt öffentlichen Rechts

Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) - © APA

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) – die Trägerorganisation der städtischen Spitäler – wird eine Anstalt öffentlichen Rechts. Das haben Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und die Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen, Birgit Meinhard-Schiebel, am Donnerstag in einer Pressekonferenz verkündet. Damit verbunden sei mehr Eigenverantwortung, also etwa eine Finanzhoheit, hieß es.