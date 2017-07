Wr. Firma Constantia verkauft Etikettensparte um 1,15 Mrd.

Constantia Flexibles ist bekannt für kreative Verpackungen - © APA

Der Verpackungsriese Constantia Flexibles verkauft seine Etikettensparte (Labels Division) an das US-Unternehmen Multi-Color mit Sitz in Cincinnati, Ohio. Fällig werden 1,15 Mrd. Euro – fast zur Gänze in bar, wie die Firma am Montag mitteilte. Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, erhält Constantia Flexibles 16,6 Prozent der ausstehenden Multi-Color-Aktien und wird größter Multi-Color-Aktionär.