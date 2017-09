Wozniacki als sechste Spielerin für WTA-Finals qualifiziert

Für Wozniacki wird es ihre fünfte Teilnahme am “Masters”, die 2010 in Doha auch im Endspiel gestanden war. “Ich freue mich sehr, dass ich wieder für die WTA-Finals qualifiziert bin”, erklärte die 27-jährige Wozniacki in einem Statement. Das Event ist das Pendant zu den “ATP World Tour Finals” in London und mit 7 Millionen US-Dollar dotiert. Wer das Turnier übrigens als Nummer eins des “Race to Singapur” erreicht, erhält schon vorher ein Porsche 911 Cabriolet als Lohn.

(APA)