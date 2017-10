Wozabal-Insolvenz: KSV erwartet Quote über 20 Prozent

Wozabal-Insolvenz wird aufgearbeitet - © APA

Der Kreditschutzverband von 1870 erwartet bei der Insolvenz des oberösterreichischen Miettextilien-Unternehmens Wozabal für die Gläubiger eine Quote von über 20 Prozent. Die unbesicherten Verbindlichkeiten werden demnach bis zu 75 Mio. Euro ausmachen. Das gab der KSV in einer Aussendung nach Gerichtstagsatzungen am Donnerstag in Wels zu drei von sechs betroffenen Wozabal-Gesellschaften bekannt.