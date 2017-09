Wozabal-Insolvenz – Juli-Löhne werden ausbezahlt

792 Jobs sind von der Insolvenz betroffen - © APA

556 Beschäftigte des insolventen oberösterreichischen Miettextilien-Unternehmens Wozabal erhalten in den kommenden Tagen ihre Juli-Löhne ausbezahlt. Das teilte die Arbeiterkammer (AK) OÖ am Mittwoch mit. Derzeit arbeite das Team des AK-Insolvenzrechtsschutzes “mit Hochdruck” an der Berechnung und Beantragung der August-Löhne.