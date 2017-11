WORT-Begegnungen und Musik im Fokus

Die Villa Falkenhorst, Kulturstätte im Walgau hatte zum neunten Mal zum Tagebuchtag geladen.Erika Kronabitter Autorin und Vorstandsmitglied des Vlbg. Autorenverbandes organisierte diese Veranstaltung.

Mit originellen Textbeiträgen und feinem Humor gewürzt, erfreute Heinrich Pfanner das Publikum, Bettina Balàka wies darauf hin, dass sie in Rom, Paris und London bereits gelesen habe, „aber noch nie in Vorarlberg“ und entlockte den Zuhörern damit sofort ein Schmunzeln. Ihre kritischen Texte über „Männer und Heldinnen“ passten ausgezeichnet zum „Tag des Mannes“ der an diesem Tag angesagt war.