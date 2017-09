“World’s Best Gelato”: Für die Kolibris wird es am Wochenende ernst

Ihre Kreation namens “Königin des Sommers” aus Joghurt mit Limette, Minze und Brombeere kam in Berlin bei der Jury und dem Publikum am besten an. Bewertungskriterien waren Struktur, Optik und Geschmack der Eissorten. Die Herausforderung bei der Kreation einer Eissorte sei es, dass alle Geschmackskomponenten gleich stark herauszuschmecken sind, so Kolibri Geschäftsführerin Katharina Rankovic. “Das ist uns mit der ‘Königin des Sommers’ bestens gelungen”, fährt sie fort.

Besonderer Dank an die Fans im Ländle

“Ohne unsere Vorarlberger Fans wäre so einiges nicht möglich. Auch die Unterstützung die wir über Social Media bekommen hilft uns wahnsinnig weiter. So konnten wir in Berlin beispielsweise eine neue Coolbox mit nach Hause nehmen. Diese haben wir gewonnen, weil uns immer alle so toll unterstützen”, schwärmt Linda von den Fans im Ländle.

Und für alle neugierigen Schleckermäulchen gibt’s das hoffentlich baldige Weltmeistereis jeden Freitag in der Kolibri Eisdiele zum probieren.