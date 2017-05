World Cup und Staatsmeisterschaften in Bludenz

Der diesjährige Muttersberglauf wird nicht nur bis zur Fraßenhütte verlängert, sondern bietet auch der Elite der Berglaufscene eine große Bühne. So zählt der Lauf auf den Bludenzer Hausberg sowohl zum World Cup, als auch zur Österreichischen Staatsmeisterschaft im Berglauf. Um eine solche Veranstaltung vom internationalen Verband zugesprochen zu bekommen, müssen sehr viele Faktoren vom Veranstalter erfüllt werden. Da das Berglauf Team Sparkasse Bludenz große Erfahrungswerte bezüglich internationaler und nationaler Meisterschaften aufweisen kann und einen ausgezeichneten Ruf in der internationalen Laufscene hat, konnte Obmann Hubert Rödhammer wieder eine solche Großveranstaltung nach Bludenz holen. „Es haben sich bereits Bergläufer aus Eritrea, Neuseeland, Kenja usw. und natürlich die europäische Laufelite zum Muttersberglauf angemeldet. Dies wird sicher ein unvergessliches Erlebnis für die Zuschauer, als auch für alle Hobbyläufer werden, die Schulter an Schulter mit der Berglaufelite den Muttersberg erobern können,“ erläutert Obmann Hubert Rödhammer.

Gestartet wird am Sonntag, den 4. Juni um 10.00 Uhr in Laz für die Klassen U18, U20 sowie W/M 60. Alle anderen Klassen starten um 10.30 Uhr wie gewohnt in der Fußgängerzone. Die Preisverteilung wird ab 13.30 Uhr im Muttersbergrestaurant durchgeführt werden. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung sind unter www.berglaufteam.com zu finden.