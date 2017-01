Work, Energy und Power!

Und diese Ausbildung ist spannend und vielfältig. Denn die Anlagen- und Betriebstechniker bei Alpla sind die Allrounder im Bereich Elektrik und Maschinenbau und zuständig für die Errichtung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Verpackungsroboter. Deshalb erwartet die Lehrlinge zusätzlich zur Grundausbildung in Elektrotechnik ein weiteres Hauptmodul in Anlagen- und Betriebstechnik. „Auf diese Weise eignen sie sich das nötige praktische und theoretische Know-how für komplexe automatisierte Anlagen an“, erklärt Alpla-Ausbildner Aleksandar Gogic. Das Ziel: „Die Lehrlinge sollen in der Lage sein, den einwandfreien Betrieb der Produktionsanlagen zu sichern und an unseren 159 Standorten in Betrieb zu nehmen sowie unsere Mitarbeiter dort vor Ort zu schulen und zu unterstützen.“

Weltweit im Einsatz

Auch Nicolas Gasser und Tim Feldkircher haben sich für die Ausbildung Elektrotechniker mit Schwerpunkt Anlagen- und Betriebstechnik entschieden und bereits tolle Erfahrungen gesammelt. „Mein persönliches Highlight bisher war eine dreiwöchige Montage in unserem mexikanischen Werk in Apaseo el Grande/Mariscala“, erinnert sich Nicolas Gasser beispielsweise gerne zurück.

Persönlichkeiten fördern

Bei Alpla stehen neben der fachlichen Qualifikation aber auch die Talente der Lehrlinge im Mittelpunkt. „Wir machen es uns zur Aufgabe, sie nach diesen speziellen Talenten und Neigungen zu fördern und zu fordern“, so Ausbildungsleiter Gerald Spieler. Und so werden die jungen Frauen und Männer neben ihrer Ausbildung am Arbeitsplatz auch bei der Vor- und Nachbereitung der Berufsschule unterstützt.

Auch wird die Möglichkeit geboten, die Fremdsprachenkenntnisse auf Vordermann zu bringen, um bestens für ein mögliches Auslandspraktikum an einem der weltweiten Alpla-Standorte gewappnet zu sein. Eine Vielzahl an Workshops und Seminaren, z. B. zum Umgang mit Geld, Erste Hilfe oder Sportevents, ist zudem fixer Bestandteil der Lehre, um die persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen zu fördern.

Was man für die Lehre zum Anlagen- und Betriebstechniker, Schwerpunkt Elektrotechnik, bei Alpla mitbringen sollte:

Verständnis für Elektrik und Elektronik

Logisches Denkvermögen und eine gute Auffassungsgabe

Genauigkeit und Sorgfältigkeit

Konzentrationsstärke

Verantwortungsbewusstsein

Freude an Teamarbeit

Mehr Informationen und Neuigkeiten zur Lehrausbildung bei Alpla gibt es unter www.da-geht-was-weiter.at, unter www.facebook.com/alpla.Lehrlinge sowie auf Instagram.