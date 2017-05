Womöglich älteste deutsche Schriftstücke in Admont entdeckt

Der Aussendung vom Freitag zufolge datierten Altgermanisten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien, die gerade im Stift tagen, die zwei Pergamentfragmente aus einem Wörterbuch aus dem Lateinischen ins Althochdeutsche auf das Jahr 800. Die zeitliche Festlegung sei den Experten über sogenannte karolingische Minuskeln, der in den Fragmenten verwendeten Schrift, gelungen.

Genauere Ergebnisse sollten am Freitagabend präsentiert werden. Eine ausführliche Publikation sei für 2018 geplant. Weltweit existieren laut Kathpress noch drei Exemplare des Wörterbuchs: eine vollständige Ausgabe in St. Gallen sowie Fragmente in Paris und in Karlsruhe.

(APA)