Aus den folgenden Statistiken lassen sich, wie Mag. Christoph Mathis vom Gründerservice in der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV) gegenüber den VN feststellt, eine Reihe von Fakten ableiten.

Start-up-Szene

Eines davon ist die Entwicklung der Start-up-Szene. „Das ist wichtig, denn die Gründer von Start-ups ticken etwas anders als die anderen Unternehmensgründer und brauchen daher auch eine besondere Beratung und Betreuung“, so Mathis. Ein weiterer Trend ist, dass die Gründung von klassischen Handwerksbetrieben immer mehr zurückgeht und es hier zunehmend zu Spezialisierungen kommt. Dazu nennt Mathis ein Beispiel: „Etwa gibt es den Tischler im herkömmlichen Sinne, der das ganze Leistungsspektrum anbietet kaum noch, denn die Gründer definieren sich innerhalb einer Branche neu. So gibt es heute beispielsweise den Küchendesigner, der aber dieses Leistungsspektrum als Tischler ausführt.“

Der Frauenanteil steigt

Zugenommen hat auch die Zahl jener, die neben ihrem Beruf eine Unternehmensgründung probieren und die auf diese Weise das Risiko in Grenzen halten möchten. Auffallend ist auch, dass der Frauenanteil an den Unternehmensgründungen zunimmt. Die dafür hauptsächlich genannten Gründe sind die Vorteile einer freieren Zeiteinteilung und die Zuverdienstmöglichkeiten. Auch seitens des AMS gibt es ein Unternehmensgründungsprogramm, in dessen Rahmen sich beim AMS gemeldete bewerben können. Damit wird berücksichtigt, dass ab einem gewissen Lebensalter die Selbstständigkeit zu einer Variante wird, um ins Erwerbsleben zurückkehren zu können. Die Zahl von rund neun Prozent blieb in den letzten Jahren konstant, ist jedoch mit statistischen Unschärfen behaftet.

Motive für eine Gründung

Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Vorarlberg.

 Wollte in der Zeit- und Lebensgestaltung flexibler sein: 68,7 Prozent

 Wollte lieber mein eigener Chef sein: 67,2 Prozent

 Wollte Verantwortung, die ich als Angestellter zu tragen hatte, in eigenes Unternehmen einbringen: 67,2 Prozent

 Wollte immer schon selbstständig sein: 59,7 Prozent

 Wurde in die Selbstständigkeit gedrängt: 8,96 Prozent.

Gründungshindernisse

Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf Vorarlberg.

 Allgemeine rechtliche Anforderungen und Amtswege: 20,9 Prozent

 Voraussetzung für die Kreditvergabe bei Bank: 20,9 Prozent

 Voraussetzungen für Gewerbeschein: 19,4 Prozent

 Sozialversicherung und Steuern: 16,4 Prozent

 Finanzierung durch Eigenmittel: 16,4 Prozent

 Rekrutierung und Auswahl von Mitarbeitern: 13,4 Prozent

 Zugang und Kontakt zu Kunden: 11,9 Prozent.

29,8 Prozent sind berufliche Neugründungen.

Unternehmensgründungen in Österreich und in Vorarlberg

Gründungen Österreich:

» Ohne selbstständige Personenbetreuer: 2015: 28.438 2016: 29.074 + 2,23 %

» Mit selbstständigen Personenbetreuer:2015: 38.636 2016: 39.973 + 3,46 %

Gründungen Vorarlberg:

» Ohne selbstständige Personenbetreuer: 2015: 946 2016: 966 + 2,11 %

» Mit selbstständigen Personenbetreuern:2015: 1243 2016: 1264 + 1,69 %

Damit liegt Vorarlberg bei der Zunahme 2016 im Österreichschnitt.

» Rechtsform (österreichweit):

82,3 % sind Einzelunternehmen

12,0 % GmbH

4,8 % OG oder KG

Gründungen nach Sparten (Vorarlberg/Österreich) – ohne Personenbetreuer(innen):

Gewerbe und Handwerk 40,9 % 41,8 %

Industrie 0,2 % 0,2 %

Handel 31,6 % 26,5 %

Bank und Versicherung 0,0 % 0,0 %

Transport und Verkehr 3,5 % 5,1 %

Tourismus und Freizeitwirtschaft 8,4 % 8,6 %

Information und Consulting 15,4 % 17,8 %

» Die häufigsten Branchen

Beratung und Informationstechnologie 7,2 %

Persönliche Dienstleistungen 6,6 %

Direktvertrieb 5,9 %

Werbung und Marktkommunikation 5,8 %

Versand und Internethandel 4,6 %

Gastronomie 4,2 %

Gewerbliche Dienstleister 4,0 %

Freizeit und Sportbetriebe 3,2 %