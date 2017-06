Wolfurt wird norwegisch

In zwei Jahren wird Vorarlberg zum zweiten Mal Austragungsort der Weltgymnaestrada. Erwartet werden rund 22.000 Aktive aus mehr als 50 Nationen. Zu den großen Turn-Nationen zählt Norwegen; das Land war bereits bei der Gymnaestrada 2007 mit 800 Aktiven in den Wolfurter Schulen untergebracht. Die guten Kontakte zum norwegischen Turnverband waren ausschlaggebend, dass Norwegen auch 2019 wieder in Wolfurt einquartiert wird.